Sci alpino | quando le prossime gare? Programma paralleli Lech | date | orari | tv | streaming

(Di domenica 6 novembre 2022) Sarà la volta buona per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2022-2023? Dopo la cancellazione del gigante femminile di Soelden, e soprattutto del doppio fine settimana di Zermatt/Cervinia, il calendario propone la tappa diper sperare di iniziare davvero una annata quanto mai tribolata a livello di meteo. Il grande caldo di queste settimane e l’assenza pressoché totale di neve ha reso impossibile confermare iloriginario della Coppa del Mondo, per cui si confida nel prossimo weekend per dare il via vero e proprio a questa annata. Si tornerà sulle nevi austriache per la disputa del primo parallelo dell’annata. Nella giornata di sabato 12 novembre si incomincerà con le donne. La qualificazione scatterà alle ore 12.00, mentre dalle ore 18.00 si passerà alla gara vera e propria, con la consueta disposizione delle ...

Per molti di loro, il prossimo appuntamento dovrebbe coincidere con il parallelo di Lech/Zuers. Dopo giorni in cui sembrava all'orizzonte una nuova cancellazione, la neve è arrivata, portando un po' ...L'inizio della stagione invernale, programmata per il 7 dicembre, si aprirà ospitando le atlete della Coppa del Mondo diFemminile impegnate a Sestriere il 10 e 11 dicembre.Tra novembre e dicembre ci si dividerà anche a livello media tra le discipline invernali e il calcio, in un binomio che costringerà le varie emittenti a gestire ...