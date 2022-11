Roma Lazio in streaming gratis? Guarda il derby in diretta

(Di domenica 6 novembre 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vederein. Il match è in programma domenica 6 novembre 2022, alle ore 18. Il match si preannuncia caldissimo come sempre. Ci arriva sicuramente meglio la, davanti in classifica e con la qualificazione agli spareggi di Europa League appena L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

- Passano i minuti, il derby della Capitale si avvicina e l'Olimpico piano piano si colora di giallorosso e biancoceleste. Sale l'attesa per, nessuno si vuole perdere il confronto tra Mourinho e Sarri in una cornice spettacolare. Nemmeno Ultimo e Venditti: i due cantanti, entrambi tifosi romanisti, sono arrivati allo stadio ...Commenta per primo Ciro Immobile sarà in panchina al derby . L'attaccante dellanon era nell'elenco dei convocati questa mattina, ma Sarri ha deciso all'ultimo di cambiare la ...contro laal ...Lo Stadio Olimpico sta per abbracciare il derby della Capitale. Roma e Lazio pronte a darsi battaglia, le due squadre bramano la vittoria spinte dalla forte rivalità. Sarà Mou ...Alle ore 18 è tempo di Derby della Capitale: all'Olimpico si sfidano la Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri. Nessuna sorpresa nei due undici: Mourinho boccia la doppia punta pesante, tenendo Abraham ...