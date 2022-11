Pavia | una bimba di 4 anni veglia per ore la mamma ma non sa che è morta | «Dorme | non disturbiamola»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Era convinta che sua madre stessendo la bambina di quattroche per ore hato sul corpo della 40enne,dopo un attacco cardiaco. La vicenda raccontata da La provincia pavese è avvenuta a Vigevano lo scorso 4 novembre, quando la sorella della vittima nel pomeriggio si è precipitata a casa della donna, dopo che questa non rispondeva alle chiamate sul telefonino. In un primo momento aveva pensato che sua sorella avesse lasciato il telefono lontano o senza suoneria, ma il timore che fosse successo qualcosa è cresciuto quando ha saputo che non si era neanche presentata al lavoro quel giorno. La donna è quindi entrata in casa di sua sorella con le sue chiavi, in camera da letto c’era il corpo senza vita di sua sorella e la nipote accanto che le ha detto: «Stando, non ...