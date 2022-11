Agenzia ANSA

È stato uccisorione Scatozza di , Luigi Izzo di 38 anni, barbiere di Castel Volturno molto conosciuto in città. dopo l'... occupandosi del caso dell'del sindaco di Pollica,Cilento, colpito da 9 colpi di pistola il 5 settembre del 2010 . Una morte che, tra le tante piste, strani giri di droga , ... Omicidio nel Casertano: vittima uccisa davanti alla moglie Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...Un 35enne è stato ucciso, la notte scorsa, per strada a Castel Volturno, nel Casertano. Luigi Izzo, di professione barbiere, è stato colpito da una serie di coltellate mentre litigava con un giovane d ...