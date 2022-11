Milan-Spezia | Maignan pazzo di Giroud | “Ma chi sei veramente?”

Di nuovo 72 ore. Settantadue ore tra una partita e l'altra. Alera già capitato tra Torino e Salisburgo, e tra Salisburgo e. Adesso succede per la terza volta consecutiva, trae Cremonese. E' la finestra più corta che ci può essere fra due ...Intervenuto a DAZN , Alessandro Nesta ha parlato della sua intenzione di tornare ad allenare ma ha anche commentato la vittoria delcontro lomaturata nella sfida di sabato sera valida per la 13giornata di Serie A. A livello personale, Nesta ha detto: "Ho tanta voglia di allenare, vorrei iniziare domani. Ho fatto 3 ...La vittoria sullo Spezia, allo scadere, dà nuovo slancio alle ambizioni scudetto del ‘Diavolo’. Il Milan deve fare i conti con il ritardo di sei punti dal Napoli capolista, anche se le attenzioni del ...Con Olivier Giroud gol decisivo in Milan-Spezia e non è una novità. Scopri tutto sul francese rossonero tra dieta, allenamento, famiglia, le sue tante passioni.