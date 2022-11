“L’ombra di Edgar” | uno dei grandi successi di Matthew Pearl

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTalentuoso scrittore,nasce a New York nel 1997 si laurea con lode in Letteratura inglese e americana presso l’Università di Harvard e nel 2000 in Legge presso Yale. Sin da giovanissimo raggiungetraguardi, per i suoi saggi accademici tanto che ha vinto nel 1998 il Dante Prize della Dante Society of America. Per la Modern Library è il curatore della nuova edizione dell’Inferno di Dante tradotto da Henry Wadsworth Longfellow. Ed è stato inoltre curatore dell’edizione in inglese dei Delitti della Rue Morgue diAllan Poe. Approda nel 2003 al suo primo romanzo d’esordio, Il Circolo Dante che diventa ben presto un clamoroso best-seller internazionale tradotto in più di trenta lingue. Ad esso è seguito il libro di cui parleremo oggi, sempre di ambientazione storica, ...