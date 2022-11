Juventus-Inter | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Ile isudi, match valido per la tredicesima giornata di. Il derby d’Italia chiude questo turno di campionato: appuntamento cruciale per entrambe, visto che sono partite a rilento e cercano una complicatissima rimonta. Vietato per tutte e due perdere punti per strada, si parte alle ore 20.45 di domenica 6 novembre. Chi riuscirà a vincere?sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. SportFace.