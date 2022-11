Iran | dottoranda uccisa a manganellate durante le proteste - Esteri - quotidiano net

(Di domenica 6 novembre 2022) Un altro caso Masha Amini:iani in piazza contro il governo, accusato di aver fatto seppellire Nasrin Ghadri in fretta e furia e costretto il padre ad annunciare che la donna era morta per ...

Una dottoranda di 35 anni, Nasrin Ghadri, che studiava filosofia a Teheran, è morta ieri dopo essere stata picchiata con un manganello dalle forze di sicurezza durante le proteste del venerdì. Indignati iraniani in piazza contro il governo, accusato di aver fatto seppellire Nasrin Ghadri in fretta e furia e costretto il padre ad annunciare che la donna era morta per malattia.