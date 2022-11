Il “progetto Zyphr” | la teoria del complotto dei «140 infarti a Seul» attraverso il 5G | il grafene e i vaccini

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) mostrano foto e filmati dove si vedono numerose persone apparentemente prive di sensi per le strade di, in Corea del Sud. Chi diffonde questi contenuti parla di un «», che unirebbe assieme rete 5G,a mRNA. Lo scopo sarebbe quello di «sterminare intere popolazioni». In questo caso si sarebbero verificati «140» nello stesso momento. Come vedremo, chi utilizza queste immagini per sostenere un, non fa altro che distorcerne il contesto originale, che riguarda per altro una tragedia avvenuta recentemente nella capitale coreana, durante i festeggiamenti di Halloween. Per chi ha fretta: Le immagini in oggetto sono quelle della «strage di Halloween» avvenuta a ...