Highlights e gol Pescara-Gelbison 2-1 | girone C Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) Gara intensa atrache termina con una vittoria casalinga per 2-1 nella gara diC. Match che racconta tanto in termini di spettacolo soprattutto nei minuti finali. Al minuto 84? la apre Cancellotti, all’88’ raddoppia Kolaj. Inutile il gol della bandiera al minuto 95? di Kyeremateng. Ecco le immagini del match. SportFace.

Per il derby Mourinho punta su Zaniolo, che torna dall'inizio insieme a Pellegrini alle spalle di Abraham. Sarri risponde con il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. La ...Gara molto intensa a Pordenone tra Pordenone e Lecco che termina con una vittoria casalinga per 5 - 0 nella gara di Serie C . Match che racconta tanto in termini di spettacolo ed occasioni da, con ben 5 marcature, che portano le firme di Pinato, doppio Dubickas, Candellone ed Ajeti. Ecco le immagini del match.Il derby di Roma va ai biancocelesti: basta il gol di Felipe Anderson per l’1-0 finale Nella sfida delle 18 di questa domenica di Serie A la Lazio trova la vittoria nella stracittadina… Leggi ...Roma - Lazio highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I biancocelesti si impongono per 0-1 grazie alla firma di Anderson ...