Aviaria tra i pavoni del parco | saranno uccisi più di 200 volatili ' Mattanza per scongiurare rischio raffreddore'

Giornale di Brescia

Nel parco di Monte Urpinu a Cagliari verranno abbattuti più di 200 volatili . La decisione è stata presa dalla Asl , dopo aver riscontrato la presenza del virus dell'influenza. Ma non è stata presa bene da ambientalisti e cittadini, abituati negli anni a vedere circolare liberamente pavoni, anatre, oche a altre volatili all'interno del grande polmone verde della ......il regista statunitense Antoine Fuqua nel film King Arthur del 2004 la ripropose nell'alleanza... Frammenti di storiasiciliana, in: P. Marcello - M. A. Russo - D. Santoro - P. Sardina (a ... Aviaria: controlli ed esami a tappeto, preoccupazione tra gli allevatori Nel parco di Monte Urpinu a Cagliari verranno abbattuti più di 200 volatili. La decisione è stata presa dalla Asl, dopo aver riscontrato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...