Villasimius | ubriaco aggredisce carabinieri e soccorritori | denunciato

(Di sabato 5 novembre 2022) Cagliari, 4 nov. (Adnkronos) - Momenti di tensione ieri aa causa dello stato di ebbrezza di un lavoratore stagionale 44enne originario del Niger. La richiesta di soccorso è scattata perché l'uomo si trovava sdraiato sull'aiuola di un rifornitore di benzina,e in stato confusionale. Quando sono arrivati i, si è alzato all'improvviso e ha cercato di colpire un militare cadendo rovinosamente a terra e sbattendo la testa sul muretto dell'aiuola. Come sono arrivati i volontari del 118 ha rifiutato la loro assistenza ed è caduto altre volte sul piazzale del distributore, per poi raggiungere un vicino salone da parrucchiere. Il 44enne è entrato nel negozio, scatenando il panico tra i clienti, e ha cominciato a lanciare oggetti contro iche cercavano di fermarlo. Dopo essere ...

Casteddu Online

... dipendente stagionale, incensurato, il quale a seguito di segnalazione di passanti, è stato trovato riverso su un'aiuola del distributore Agip diin forte stato confusionale per ebbrezza ...Stanotte attorno alle 2 a, nella via del Mare, i carabinieri della locale Stazione unitamente a militari del Radiomobile della Compagnia di San Vito, hanno proceduto a controllare un'autovettura Lancia Ypsilon ... Follia a Villasimius, ubriaco semina il panico nel salone di un parrucchiere e aggredisce i carabinieri: africano nei guai Dopo la segnalazione di alcuni passanti, a Villasimius, i carabinieri lo hanno trovato riverso su un’aiuola del distributore Agip in forte stato confusionale per evidente ebbrezza alcolica.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...