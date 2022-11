(Di sabato 5 novembre 2022) AGI Con poco meno di 3 milioni di capi, è la regione che detiene circa la metà dell'intero patrimonio ovino italiano, ma lanon ha mai avuto una 'scuola dizia'. Finora. Il mestiere s'impara nei pascoli, si tramanda di generazione in generazione in un territorio da sempre a forte vocazione agricola e pastorale, senza che la figura professionale del pastore sia formalmente definita né formata. Ma da metànel nord-ovest dell'isola comincerà un percorso formativo sperimentale, curato dal Gal-Gruppo azione locale Anglona Coros, e finanziato dalla Regione con 70 mila euro: 120 ore, di cui 65 di teoria e 55 di pratica in aziende del Sassarese che già collaborano con l'università di Sassari, la quale ha concorso a predisporre il piano di studi, assieme a docenti degli atenei di Torino e del Molise. Saranno ammessi ...

AGI - Agenzia Italia

... vuoi solo per- oggi che quegli immensi palazzi sono vuoti, emerge in tutta la sua forza ... la necessità di formare presbiteri capaci di esseree di stare in mezzo al gregge. ...Bolsonaro ha poi al suo fianco i principalineo - pentecostali del Paese, come Silas ...che amava Gramsci e che venne in Italia per giocare nella Fiorentina ma soprattutto perla ... Studiare da pastori, in Sardegna a gennaio parte un 'laboratorio'