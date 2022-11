Qualcosa di impressionante | Paolo Mieli | violentissimo attacco a Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) "La seconda settimana del governo è stata":, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha parlato di Giorgiae del suo esecutivo, non risparmiando critiche e rimproveri. "Non c'è stato solo il decreto anti-rave - ha spiegato lo storico ed editorialista del Corriere della Sera - la settimana si è aperta con delle manganellate forse eccessive agli studenti della Sapienza, poi c'è stata la vicenda della nave, Predappio, le nomine dei sottosegretari, più imbarazzanti dei ministri...". "Io non ho capito come mai abbia sentito la necessità di infilarne una dietro l'altra, così tante...", ha proseguitoriferendosi sempre al presidente del Consiglio. A un certo punto è stato interrotto da Michele Santoro, anche lui ospite della trasmissione di La7. Pure ...