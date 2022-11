Pianeta Aquilotti | il programma del weekend

(Di sabato 5 novembre 2022) Per offrire un’esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il traffico web. Acconsenti ai nostri cookie se vuoi continuare a utilizzare il nostro sito web in maniera ottimale, questa è la nostra Cookie Policy, clicca qui. Fonte articolo e foto: www.acspezia.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Spezia Calcio Sito Ufficiale

... ma soprattutto un nervo scoperto per ilrossonero, nel ricordo del clamoroso epilogo del match della scorsa stagione, giocato il 17 gennaio e vinto 2 - 1 dagli, complice il ...... gli scoiattoli e le libellule (2014/2015), glie le gazzelle (2012/2013), gli Esordienti ... "L'energia, in particolare quella sostenibile, rappresenta il futuro del nostroed è e ... Pianeta aquilotti: I risultati del week-end Archiviato il pareggio sul campo della Reggina, per i ragazzi di mister Vecchio il prossimo appuntamento li vedrà impegnati in casa contro il Pescara nell'ottava giornata del campionato Primavera 2. L ...Per offrire un'esperienza di navigazione ottimizzata e in linea con le tue preferenze, Spezia Calcio utilizza cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e ...