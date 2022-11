Nessun sopravvissuto nello schianto dell’elicottero | 7 vittime

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 5 novembre 2022) E' stata trovata la carcassa dell'elicottero A109 della società di trasporto aereo pugliese Alidaunia, scomparso dai radar questa mattina nella zona di Apricena (Foggia) dopo essere decollato alle 9.20 dalle Isole Tremiti.sopravvisuto tra le 7 persone a bordo, tra cui una ragazzina di 13 anni e 2 membri dell'equipaggio. Il velivolo era in servizio nella tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'elicottero era partito alle 9:20 dalle Isole Tremiti e poi aveva fatto perdere le sue tracce. I rottami, come detto, sono stati trovati in un'area rurale di Castelpagano di Apricena. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un team investigativo sul luogo dell'incidente.LeA bordo c'erano quattro turisti sloveni, tutti componenti di una ...