(Di sabato 5 novembre 2022) Uno straordinario, dopo Sepang, ha conquistatolaposition del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Valencia, intitolato a Ricardo Tormo, il portacolori del team Ducati Pramac ha confermato di essere davvero formidabile sul giro secco e,oggi, non ha lasciato la minima speranza ai rivali. Sin dal suo primo tentativo della Q2, infatti, lo spagnolo ha stampato un clamoroso 1:29.621 rifilando 205 millesimi di distacco a Marc Marquez e 213 a Jack Miller. Quarto Fabio Quartararo a 279, mentre si ferma in ottava posizione il leader della classifica generale, Francesco Bagnaia a 428. A questo punto il pilota nativo di Madrid cercherà di trasportare questa ottima prestazione ...

OA Sport

14.54 Nona pole position ine quinta della stagione perMartin, attualmente imbattibile sul giro secco. Seconda fila per Quartararo, terza per Bagnaia. 14.52 Di seguito la top10 delle qualifiche:14.54 Nona pole position ine quinta della stagione perMartin, attualmente imbattibile sul giro secco. Seconda fila per Quartararo, terza per Bagnaia. 14.52 Di seguito la top10 delle qualifiche: MotoGP, Jorge Martin: "La pole più difficile dell'anno, ora voglio confermarmi anche alla domenica" Terza pole position consecutiva per il madrileno, che dividerà la prima fila con Marquez e con l'altra Ducati di Miller. Quartararo sfiora la prima fila, ma chiude quarto, mentre Bagnaia è più in diff ...VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martìn (Ducati) con il tempo di 1’29621 ha conquistato la pole della MotoGP del Gran Premio ...