Milito | «Avere grandi giocatori non significa essere una grande squadra»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 novembre 2022) Le parole disul derby d’Italia: «Credo che l’Inter possa andare a vincere a Torino. La Juve ha, ma non c’è armonia» Intervistato dai canali ufficiali della Serie A, Diego, ha parlato della sfida di domenica sera tra Juve e Inter. Di seguito le sue parole. «Sono convinto chenon significhiuna, tutti devono giocare in armonia a tal fine. La Juve ha, ma non ha trovato ancora l’armonia da. Penso che l’Inter giocherà meglio, la Juve sta attraversando un momento complicato però resta un’ottima, con ...