Meloni convoca i sindacati per mercoledì 9

(Di sabato 5 novembre 2022) (Adnkronos) – Si incontrerannoprossimo 9 novembre il presidente del Consiglio Giorgiae i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Lazione, partita oggi, è per le 16 a palazzo Chigi. All’incontro, a quanto si apprende, parteciperanno anche i ministri Giorgetti, Urso e Calderone. Sul tavolo la legge di bilancio e gli interventi di emergenza per fare fronte ai rincari dell’energia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Leggi Anchea Bruxelles: 'Interlocuzione franca e positiva, l'Ue ha capito che non siamo marziani' - Caro - energia, 'ora risposte concrete' Sbarra: affrontare insieme le emergenze - 'Auspico che sia l'...La presidente del Consiglio, Giorgiaha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri per mercoledì, 9 novembre, alle 16 a palazzo Chigi. Lo si apprende da fonti ...Il governo ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. L'incontro sarà mercoledì 9 novembre alle 16 a Palazzo Chigi, secondo quanto s ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato i sindacati confederali per mercoledì 9 novembre alle 16 per discutere della manovra. Secondo quanto ...