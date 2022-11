LIVE MotoGP | GP Valencia 2022 in DIRETTA | griglia di partenza | Quartararo in seconda fila | Bagnaia in terza Pole di Martin

(Di sabato 5 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50è l’unico a migliorarsi e agguanta in extremis una buona quarta posizione, mentrechiude 8°.position stratosferica per Jorgedavanti a Marquez e Miller. 14.49 Cade Miller, che esce dalla lotta per laposition. 6°, 8°. Ultimo tentativo per tutti! 14.48 Ultimi due minuti della qualifica. Si migliora, che resta però 7°. Che balzo di Marquez, 2° a 205 millesimi dalla! 14.46 Dopo una modifica al set-up,ritrova feeling e stampa subito un notevole 1’30?255 al primo giro lanciato con gomme nuove. Pecco è 7°, ma può limare ancora dei decimi importanti al prossimo passaggio. 14.45 Viñales ...

