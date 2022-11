L’Inter recupera Bastoni? C’è la novità che fa sorridere Inzaghi

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Il big match di domani sera tra Juventus e Inter si avvicina. Una partita importantissima per entrambe per non perdere ulteriori punti in classifica. Entrambi i tecnici domani ritroveranno alcuni giocatori dopo gli infortuni. Infatti Massimiliano Allegri potrà nuovamente affidarsi a Bremer e Di Maria, mentre Simoneriavrà a disposizione Marcelo Broovic. Per il resto gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti nella giornata di domani. L’unico dubbio però che riguardaè quello relativo a. Il centrale classe 1999 non si è allenato nella giornata di oggi a causa della febbre ed era in forte in dubbio per la sfida di domani. Lache faè che comunque il calciatore è partito con la squadra., Inter, ...