Limiti più stringenti al rumore degli aerei | “A Bergamo e Colognola sotto i 60 decibel”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 5 novembre 2022) Orio al Serio. L’obiettivo è quello di “minimizzare in modo significativo” l’impatto che i Comuni attorno all’aeroporto devono sopportare in termini di. In città il discorso vale soprattutto per i quartieri di Campagnola e, tra i più esposti all’inquinamento acustico prodotto dal continuo passaggiosopra le teste dei cittadini, che avranno tempo fino al 27 novembre per presentare eventuali osservazioni. “Secondo i nuovi parametri, tutta la città disarebbe esclusa dasopra 60– spiega l’assessore all’ambiente del Comune diStefano Zenoni -. Sarà ora importante capire se questa proposta possa essere ulteriormente perfezionata, per comprendere se sia possibile escludere quei pochi numeri civici ...