L’elicottero disperso è stato ritrovato | «Nessun sopravvissuto» Tra le vittime un medico

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Èscomparso stamattina in Puglia. A dare la notizia il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. «– ha detto all’Adnkronos – èindividuato nell’area tra Apricena e San Marco in Lamis. Purtroppo non ci sono sopravvissuti. Una grande tragedia, per le avverse condizioni meteorologiche». A bordo erano in sette: il pilota, il co-pilota, unche aveva terminato il servizio di guardia alle isole Tremiti e una famiglia di turisti della Slovenia, genitori e due figli di cui uno minorenne. Elicottero scomparso, nella tragedia ha perso la vita ildel 118 Nella tragedia del volo Alidaunia ha perso la vita Maurizio De Girolamo,del 118 di 64 anni di San Severo. Aveva finito il ...