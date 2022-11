La squadra NBA dei Brooklin Nets ha detto che le scuse di Kyrie Irving per i post antisemiti non bastano

(Di sabato 5 novembre 2022) Venerdì il General Manager delladi basket NBA dei, Sean Marks, hacheresterà sospeso dallaalmeno fino a quando non avrà avuto un incontro con i leader della comunità ebraica e con

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti HIGHLIGHTSBucks 8 - 0, Lakers ko, i Nets ... 8 rimbalzi e 10 assist), Jarrett Allen è il miglior realizzatore dicon 23 punti e Evan ...Prosegue inarrestabile la marcia dei Bucks . I campioni2021 hanno infilato l'ottava vittoria in alttettante partite, passando sul campo dei T'Wolves ... per ladi coach Ham, alla quale non ...