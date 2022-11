“Exit” è il primo album della formazione rap Project 205

(Di sabato 5 novembre 2022) “” è il titolo delrap205, da venerdì 28 ottobre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. La band nasce nel 2021 dall’unione dei rapper romani Manuel D’Amico alias Strikkiboy (di Tor Bella Monaca) e Valerio Civico alias Zapata J (di Casal Bruciato), con il napoletano Alberto Di Domenico Riquetti alias Haen MC (di Ponticelli). Il numero “205” nel nome rappresenta i KM che dividono il Rione Conocal a Napoli e il quartiere Tor Bella Monaca a Roma. L’idea che accomuna i tre musicisti è quella di unire diversi dialetti e stili con il comun denominatore delle sonorità rap, mettendo in musica la rivalsa sociale delle borgate. Nelle loro rime la declinazione delle tipiche tematiche di strada attraverso quello che loro ...

...stretta e il nome troppo divisivo per ottenere il via libera di Schifani che ha comeobiettivo quello di tenere unita la maggioranza soprattutto in vista del voto di venerdì in aula (una...Il trionfo della sua coalizione di (ultra)destra era apparso chiaro sin daglipoll circolati ... Il Likud di King Bibi torna per distaccopartito del Paese con 32 seggi. Ma a portare una ...“ Exit ” è il titolo del primo album della formazione rap Project 205, da venerdì 28 ottobre in tutte le piattaforme digitali pubblicato da Time 2 Rap. La band nasce nel 2021 dall’unione dei rapper ro ...Bardella è stato eletto presidente del Rassemblement National con tanto di fuochi di artificio. Giovane, con una faccia pulita, abile oratore, nato nella ...