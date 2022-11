Evviva le parole di Mattarella sul 4 Novembre

Leggi su panorama

(Di sabato 5 novembre 2022) di Pasquale Trabucco Presidente del Comitato Nazionale per il ripristino del 4Festa Nazionale In occasione delle celebrazioni per il Giorno dell’Unità Nazionale a Bari, in questo giorno in cui ricorre il Centenario del Regio Decreto con il quale si sancì per legge di celebrare il giorno della fine delle ostilità della Grande Guerra e di rendere onore a quanti combatterono e quanti perirono sui campi di battaglia e tra i civili, il Presidente della Repubblica, Sergioha pronunciatodi chiara condivisione rispetto al progetto che mi vede impegnato dal 2018 per il ripristino di una festività, il 4, che dà voce e riconoscimento agli uomini che ci hanno consegnato l’Italia di oggi. I silenzi di un nonno, i racconti di un padre, i libri di scuola, i libri che non parlano di guerra per ...