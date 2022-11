Coppa Davis 2022 | Filippo Volandri | “Siamo fiduciosi di arrivare a Malaga al completo”

(Di sabato 5 novembre 2022) Il capitano dell’Italia di, è stato intervistato da Sky Sport ed ha parlato dell’avvicinamento alla sfida dei quarti di finale contro gli Stati Uniti che si giocherà atra meno di tre settimane, prevedendo le scelte dei nordamericani e valutando la situazione in casa azzurra. Sulle possibili scelte degli Stati Uniti il capitano azzurro afferma: “Sicuramente Fritz, forse Tiafoe, che ha un po’ più di gestione in Nazionale, il doppio è un bel punto di domanda perché gli Stati Uniti hanno schierato una formazione ad oggi a quattro giocatori, quindi col possibile innesto di un quinto, ed il quinto è proprio il compagno di Sock, poiché non c’è Ram, con cui lui gioca solitamente, nella lista di quattro. C’è Isner a Parigi-Bercy ed è strano che Isner venga dagli Stati Uniti ...

Jannik Sinner A Malaga, il prossimo 24 novembre, la squadra italiana diaffronterà gli Stati Uniti. Filippo Volandri , attuale capitano, dovrà fare i conti con i problemi fisici che hanno caratterizzato le ultime settimane nel Tour di Matteo Berrettini e ...Ma prima ci sono da onorare le Next Gen Finals di Milano da martedì e poi la(sfida nei quarti con gli Usa 1124 novembre), dove Muso sarà chiamato a un molo di primissimo piano ...