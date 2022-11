Asher Hong stupisce tutti ai Mondiali di Ginnastica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 novembre 2022) Il ginnasta americanosalva l’esercizio alla sbarra con una presa coi polsi che ha stupitogli spettatori. Il movimento, del tutto irrituale e praticamente inedito, sta dividendo i commentatori. Esteticamente non proprio un belvedere, per usare un eufemismo, ma sicuramente efficace per concludere la sua prova. Non era un’esibizione qualunque: stiamo parlando deidia Liverpool. L’atleta statunitense ha dichiarato: È quasi naturale per me. Non è niente di speciale, se riesco a fare una presa del genere mi dico: ‘Ok, adesso devo concludere il mio esercizio’. Il movimento di, più utile che bello, se possiamo dire, sta scatenando molte discussioni sui social.ha concluso ial sesto posto. Era la ...