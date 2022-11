Verissimo | ospiti del week-end Wanda Nara | Katherine Kelly Lang e Claudio Bisio

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022), tra glidel-end del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ci sonoIl 5 e il 6 novembre, alle ore 16.30, Silvia Toffanin conduce il doppio appuntamento con. Sabato una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 Beautiful:, ossia la mitica Brooke Logan. Inoltre, il momento difficile di Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style e la simpatia dell’attrice comica Paola Minaccioni. Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni in sala con il film The Land of ...