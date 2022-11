(Di venerdì 4 novembre 2022) Ormai non fanno più notizia i disagi dell’Atac a. Ma oggi, 4 novembre 2022, numerosi pendolari sono rimasti senza il regolare servizio di transito legato allaC, per ildi un. Secondo una comunicazione pubblica di ATAC, un convoglio avrebbe avuto un problema tecnico durante unad’inversione, fatta in automatico dal computer della macchina come tutti i treni della linea. Una situazione che ha paralizzato il transito di veicoli per sette fermate, ovvero quelle tra Grotta Celoni e Monte Compatri/Pantano. su Il Corriere della Città.

Il Corriere della Città

... che qualche anno dopo da ministro dell'Interno lo chiama a(diventa anche vicecapo della ...di centrosinistra dalle critiche dei comitati per la gestione della movida in zona universitaria (...Due guasti nello stesso giorno: laViterbo va in tilt Intorno alle 6 del mattino ilelettrico a Morolo che ha bloccato la tratta extraurbana da Montebello a Viterbo. Un disastro vista l'... Roma, guasto a un treno in manovra: bloccata la Metro C I teenager romani, nella tanto attesa notte di Halloween, hanno avuto un brutto scherzetto. Eventi saltati per inadeguatezza delle location agli standard di sicurezza e, ciliegina sulla torta, nessun.«Come riporta anche l’ultimo ‘Bollettino Accessibilità’ della Roma-Lido, si sono registrati 20 impianti ... Ma non solo, scale mobili guaste a Lido Nord, Acilia, Vitinia e Bernocchi. «Una vera e ...