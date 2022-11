Quello strano senso di nostalgia

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 novembre 2022) Jeff Jarrett è tornato. Dopo aver cullato l’impressione che il buon rapporto con Vince McMahon potesse garantirgli un salto verso la pensione, è tornato in una dimensione che lo ha visto protagonista per tanti anni. Con undinon da poco, sorretto dalla sua chitarra e da quel suo modo di essere così traditore, e volto alla causa della convenienza. Il suo arrivo in AEW dunque potrebbe essere sia una cosa positiva che un rischio. Jeff Jarrett non sarà impegnato solo nelle storyline, ma anche dietro le quinte. Sarà il direttore dello sviluppo economico, con un occhio all’implementazione delle date che la AEW terrà in giro per il mondo. Non una gran figura, a dire la verità. La storia racconta dei tanti fallimenti di Jarrett proprio in questo ruolo, non ultimocon la Global Force – che avrebbe dovuto ...