Perché non ho problemi a farmi curare da un medico no vax

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono spaventato e basito dal cortocircuito che la logica, la ragione e la libertà stanno avendo in Italia. Politici, giornalisti, cittadini e cittadine, amici e non, rispetto al diritto – elementare in una democrazia – che ha permesso ai medici non vaccinati di tornare a lavoro e di avere uno stipendio per campare, dicono: “Fatevivoi da medici no vax”. Sfugge il senso logico di questa affermazione. Cosa cazzo vuol dire? Che unvaccinato è bravo e uno non vaccinato non lo è? In base a quale criterio di merito, di lavoro, di scienza? Se così fosse (ma temo purtroppo che così sia), povera Italia. Io da unno vax mi faccio visitare subito. Basta che sia bravo e preparato. Il resto è ideologia da tempi Covid. Tempi cupi. Massimiliano Lenzi, 4 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.