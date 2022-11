No-vax | il governo cambia idea sullo stop alle multe

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un emendamento era atteso nel decreto legge Aiuti ter, ma non si farà. Restano quindi in vigore le sanzioni per chi era tenuto a vaccinarsi entro il 15 giugno e non lo ha fatto

Renzi si scaglia contro i medici no: "Da loro non mi faccio curare neanche pagato" E' per questi motivi che ilstarebbe studiano un sistema per semplificare l'iter della 'guarigione'. ...Il monito di Mattarella Di certo la decisione da parte delè arrivata dopo un monito del ... "È il segnale subliminale che sta passando con misure come il rientro dei nonegli ospedali - ...Il governo ha depositato il proprio pacchetto di emendamenti al dl aiuti ter in discussione in commissione speciale alla Camera. Nel pacchetto non è incluso, però, l’emendamento annunciato ...Non lascia spazio a fraintendimenti la dichiarazione del Coordinamento lombardo degli Ordini delle professioni infermieristiche ...