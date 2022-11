Nasce Integration League | calcio come modello di inclusione

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Lega Pro scende in campo, con il supporto di UNHCR e Project School, per promuovere l', un torneo misto tra rifugiati e comunità localidisociale. Un ...

L'Integration League è un'iniziativa intensa e coinvolgente, perfettamente in linea con quella capacità del mondo del calcio di saper esser veicolo di inclusione e coinvolgimento. Integration League, il torneo misto che coinvolge cittadini locali insieme a rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e temporanea, a cui hanno aderito 8 club della Lega Pro.