Nadef | disco verde del Cdm

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al, la nota di aggiornamento al Def. Sul tavolo del Cdm le risorse da mettere nel prossimo decreto per fronteggiare l’aumento delle bollette e il caro vita. Subito dopo la riunione il presidente del Consiglio Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

AGI - Il Consiglio dei Ministri, a quanto si apprende, ha approvato la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2022. Al termine del Cdm ci sarà la conferenza stampa del presidente del ..." Nella, riferiscono le stesse fonti, il governo metterà nero su bianco un tesoretto complessivo di 9,5 miliardi: di questi, 5 - 6 mld verranno impiegati subito per estendere le norme anti - rincari.