I migliori panettoni sono del Sud | premiate le pasticcerie campane

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTra i diversi concorsi che ogni anno incoronano i, quello capitanato dall’autorevole giuria di Apei (in testa Iginio Massari, e anche tutte le altre firme in giuriadi prestigio indiscusso) merita un’attenzione particolare. E il gioco del destino ha voluto che, con un inedito cortocircuito della tradizione, a prendere i primi posti della classifica di “Panettone Senza Confini” non fossero Milano e la Lombardia, bensì il sud, dividendosi la gran fetta dei premi tra Campania e Puglia. Primo classificato nella categoria “panettone artigianale” è stato Antonio Giannotti della pasticceria “Perrotta Gigliola” di Montella (Avellino), e anche il premio per il miglior panettone al cioccolato resta in Campania, con Luigi Fusco della pasticceria “Punto Freddo” Scafati (Salerno). Non è finita: ...

