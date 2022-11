Formazioni ufficiali Udinese Lecce | le scelte di Sottil e Baroni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Alle 20.45 andrà in scena l’anticipo della 13esima giornata di Serie A traalla Dacia Arena. Ecco leAlle 20.45 andrà in scena l’anticipo della 13esima giornata di Serie A tra. Ecco le: Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Beto, Deulofeu. All.: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. All.. L'articolo proviene da Calcio News 24.