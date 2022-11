Ultime Notizie – Sicurezza | Guzzetta | “Espressione ‘ordine pubblico’ è in Costituzione | anche in art 117”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Prosegue il dibattito alimentato dalla norma anti-rave party contenuta nell’articolo 5 del decreto legge 162 del 2022. Tra i pomi della discordia ancora l’presente nel decreto che secondo alcuni giuristi andrebbe “assolutamente evitata”, in quanto “nell’articolo 17 dellanon è volutamente utilizzata”, come ha affermato tra gli altri il costituzionalista Stefano Ceccanti. Non è d’accordo il collega Giovanni, che tramite l’Adnkronos risponde: “L’ordine pubblico è sicuramente uno di quei concetti che richiedono rigore applicativo. Laè piena di clausole di questo genere, come il buon costume o l’utilità sociale con cui, ad esempio, si sono consentite nel tempo abnormi limitazioni delle libertà economiche. Ma dire che esso ...

