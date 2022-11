Son sarà operato per la frattura all’occhio destro

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) Son come Osimhen. Il capitano della Corea del Sud Son Heung-mina seguito dellanella zona dell’occhio sinistro rimediata martedì socrso durante il match di Champions League tra Tottenham e Marsiglia.L’attaccante del Tottenham era uscito al 29? minuto del primo tempo in stato confusionale, dopo aver subito un bruttissimo colpo alla testa, che ha subito fatto preoccupare lo staff medico del club inglese.Il Tottenham ha annunciato che Son subira’ un intervento chirurgico “per stabilizzare lasinistro”. Il club della Premier League non ha comunicato per quanto tempo si aspetta che resti indisponibile. We can confirm that Heung-Min Son will undergo surgery to stabilise a fracture around his left eye. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2022 Brutto ...