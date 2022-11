(Di giovedì 3 novembre 2022) Covid e guerra in Ucraina pesano anche sul rifornimento diin Italia. A rischio, in particolare, la reperibilità di tremila medicinali. A confermarlo è Andrea...

Today.it

Da sempre tira con l'arco storico, un "pezzo di legno", come dicono, ma in realtà quel pezzo di legno è difficile da gestire,l'arco ha una sua anima. Dal 2017 decide di entrare nel ...Le operazioni sono state molto difficili proprioi naufraghi non riuscivano a mantenere la calma e ad ascoltare le nostre istruzioni.sono caduti in acqua, fortunatamente dopo aver ... Perché alcuni farmaci (comuni) sono sempre più difficili da trovare