Norma rave | fonti governo | domani testo in Senato senza correzioni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ildel decreto che contiene le discusse norme anti - raduno arriverà entroal"nella forma approvata all'unanimità dal Consiglio dei ministri" e pubblicata in Gazzetta ufficiale. Lo precisanogovernative al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.parlamentari di opposizione parlano di "già pronte da parte del ...

Lavarata non impedisce certo isul proprio terreno, naturalmente una volta rispettata tutta la normativa prevista. Dunque Orlando neppure si è preso la briga di capire bene come si siano ...Il testo del decreto che contiene le discusse norme anti - raduno arriverà entro domani al Senato "nella forma approvata all'unanimità dal Consiglio dei ministri" e pubblicata in Gazzetta ufficiale. ...Roma, 3 nov. (askanews) - Il testo del decreto che contiene le discusse norme anti-raduno arriverà entro domani al Senato 'nella forma approvata ..."Nessuno pensi che il governo abbia immaginato di regolamentare situazioni protette dalla Costituzione" ha detto il viceministro alla Giustizia. "La norma sarà poi sottoposta all'esame del Parlamento, ...