MOVIOLA – Roma-Ludogorets | annullato il 2-2 al Var Manata su Ibanez | tantissimi dubbi

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ennesimo episodio danel corso di, match valevole per la sesta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Allo stadio Olimpico gli ospiti trovano la rete del 2-2 con Nonato, ma l’azione viene viziata, secondo arbitro e Var, da una sbracciata di Rick su. Il direttore di gara viene richiamato al monitor e cambia idea, fischiando fallo e giallo. Buon per la, ma isono tanti. SportFace.

Ludogorets 2 - 1Inizio alle 21.00 1 - Calcio d'inizio battuto dalla. 3 ...49' - Cartellino giallo abbastanza severo dell'arbitro Dabanovi per Volpato (). 15' - Primo cartellino giallo a Cicinho (Ludogorets) per un fallo su Belotti. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...