L’indicatore della miseria

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 3 novembre 2022) Un indicatore economico riesce a riassumere la sofferenza di un popolo: l’indice di. Si ottiene sommando il tasso di disoccupazione con quello dell’inflazione. Il rialzo dei tassi da parte delle banche centrali in una situazione di alta inflazione e di rallentamento dell’economia potrebbe impattare proprio su questo indice. L’Italia si è sempre posizionata al mondo attorno al 23° posto nel mondo a causa di una disoccupazione sempre sostenuta. Un aumento del 8,9% dell’inflazione corrisponde ad una tassa equivalente sugli stipendi degli Italiani, con una grande differenza rispetto alle tasse normali: quei soldi non andranno a spesare servizi pubblici, ma solo ad impoverire gli italiani. Un aumentodisoccupazione, oggi al 7,9% in Italia, non solo toglier reddito disponibile al singolo non occupato, ma sottrae ulteriori risorse allo ...