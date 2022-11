“Lei esce | purtroppo” GF Vip 7 | i concorrenti salutano una presenza fondamentale

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) GF Vip, chi sarà il prossimo eliminato. Stasera, giovedì 3 novembre, va in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste. Nelle ultime ore riflettori puntati su Edoardo Donnamaria, ma non tanto per la sua storia fatta di alti e bassi con Antonella Fiordelisi, quanto per il concreto rischio di squalifica. Il volto noto di Forum ha fatto delle dichiarazioni sul Covid che non sono piaciute a tanti telespettatori e ora si aspetta una decisione della produzione. Occhi puntati anche su Carolina Marconi che da tempo è diventata la vittima preferita di molti haters. “Antipatica, pettegola, ha proprio cattiveria. È entrata nel GF per tornare a vivere ….allora quelle persone che hanno avuto il tuo stesso gravissimo problema e non entrano al GF non vivono ? Meglio che stai zitta che sei irritante”. La soubrette ...