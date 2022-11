Israele | Netanyahu torna al potere | ma questa volta è peggio

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ennesimo ritorno alper Benyaminin, leader di Likud. Il paese èto alle urne per la quintain 3 anni e l’affluenza alle urne era scesa ai minimi storici, mentre perta elettorale è stata del 66.3%, quasi 6 punti in più delle elezioni del marzo 2021 e le L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

...premiata dall'elettorato giovane - costituirà il banco di prova della solidità del prossimo esecutivo anche per uno statista esperto come, il premier più longevo della storia di, ...Il dato fin qui più discusso dell'ennesima tornata elettorale innon è tanto la rinascita dinonostante i guai legali, quanto l'ascesa dirompente dell'estrema destra radicale e di ...Con il conteggio delle schede quasi ultimato, le elezioni anticipate in Israele di martedì segnano il ritorno alla guida del governo dell’ex primo ministro Benjamin Netanyahu e del suo partito – Likud ...Il ritorno di Benjamin Netanyahu. Con lo spoglio delle schede ormai agli sgoccioli il leader del Likud si appresta a tornare al comando di Israele alla guida ...