Incidente devastante | Andrea muore nell’auto in fiamme insieme al figlio 13enne

(Di giovedì 3 novembre 2022) Fine tragica perBullo, morto in uncoldi 13 anni. Difficile da accettare una sorte del genere per l’uomo, che aveva 60 anni. Una vita ricca di successi a livello professionale, infatti si era trasferito dall’Italia all’estero e aveva trovato fortuna negli Stati Uniti d’America. Proprio negli Usa, però, si è materializzato un gravissimo sinistro che non ha lasciato scampo né a lui né a suo. La dinamica dei fatti è drammatica, infatti ciò che sta emergendo in queste ore ha lasciato senza parole i familiari e i suoi amici. PurtroppoBullo è morto in unin compagnia del. Lui era originario dell’isola veneta di Murano, a Venezia. A fornire la notizia è stato il sito Today, ma poi tanti altri ...

L'impatto,, non ha lasciato scampo ai due giovani, lasciando nello sconforto più buio ... TEMI:autostrada a4fvgmortale a4palmanova incidnete ...Un impattotra i caselli di Palmanova e Villesse in direzione di Trieste, nel quale ... Nell'sono rimasti feriti anche gli altri due conducenti in maniera piú lieve e sono stati ...Un incidente devastante, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, ma che purtroppo è risultato fatale per la vittima. Un’improvvisa perdita di controllo, ...Gravissimo incidente sulle strade di Reggio Emilia: 4 morti e un ferito grave e il bilancio di un urto violento contro una casa abbandonata ...