Il presidente di Federginnastica | «Chi ci attacca lo fa perché voleva lavorare in Federazione»

(Di giovedì 3 novembre 2022) Dopo l’incontro di ieri con ildel Coni, Giovanni Malagò e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ildi, Gherardo Tecchi, ha annunciato l’intenzione di fare chiarezza in merito alle denunce di abusi avanzate dalle ginnaste della Nazionale. «Faremo chiarezza sulle denunce, vogliamo un sistema limpido». Ma a La Repubblica ha dichiarato cose diverse. Lo riferisce lo stesso quotidiano. «Non pensa che sia molto strano che queste ragazze trovino il coraggio di parlare dopo molti anni dai fatti? Lo sa che in passato avevano fatto richiesta per entrare nello staff della? Se il sistema era così sbagliato,no entrarci?». Secondo Tecchi, Anna Basta, Nina Corradini e Giulia Galtarossa avrebbero parlato ora, solo...

Federazione Ginnastica d'Italia

... pur gravissimi episodi, rischiano di avvelenare l'intero sistema Ieri c'è stato un summit fra il capo dellaGerardo Tecchi e ildel Coni Giovanni Malagò, convocati dal ...Ildella, Gherardo Tecchi , ha due verità. La prima è quella che esterna dopo l'incontro con ildel Coni, Giovanni Malagò, e il nuovo ministro dello Sport, Andrea ... Desio - Il Presidente del CT FIG di Ritmica Abou Shabana in visita all'Accademia di Desio Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...E infatti Abodi è il primo ad arrivare (ore 8.20), a bordo di una macchina sportiva ma non lussuosa, all’incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il numero uno della Federginnastica, ...