I 104 minori non accompagnati che il governo Meloni non vuole accogliere

(Di giovedì 3 novembre 2022) Avevano chiesto un porto sicuro per permettere alle persone salvate in balia delle acque gelide del mar Mediterraneo di essere messe in salvo. L’appello della Ong tedesca SOS Humanity, però, è stato rispedito al mittente dalitaliano che – prima attraverso le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e poi con una nota della Farnesina – ha chiesto alla Germania di certificare le operazioni compiute dall’organizzazione non governativa che fa riferimento proprio alla bandiera di Berlino. E dalla Germania sono arrivate tutte le conferme – partendo dall’obbligo di salvataggio, come previsto dalla legge del mare, e dalle politiche europee di approdo nel POS (Place of Safety) più vicino. 1/4 The 179 rescued people on board the #Humanity1 urgently need a port of safety! Among them are a 7-month-old baby & over 100 unaccompanied minors who are ...