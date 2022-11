Fano | Mangiabanane | insulti razzisti a una calciatrice 15enne - Solo un genitore interviene per difenderla

(Di giovedì 3 novembre 2022) commenta Unaè stata insultata durante una partita a, in provincia di Pesaro e Urbino , per il suo colore della pelle. Offese razziste, come 'Ti sbianco, sei una'.

