Leggi Anchecondannato per stupro, ma il Brasile nega l'estradizione in Italia: l'ex attaccante delpotrebbe scontare la pena in patria 'Culers, sono Gerard. Da mesi tanta gente parla ...Il Brasile ha deciso di non concedere l'estradizione in Italia dell'ex fantasista del, nonostante la condanna in via definitiva a 9 anni per violenza sessuale di gruppo . La decisione, che si basa sull'articolo 5 della Costituzione del Paese sudamericano, non impedisce a ...Robinho, ex calciatore del Milan, dovrà scontare 9 anni di reclusione. Il brasiliano è colpevole di violenza sessuale di gruppo su una 23enne albanese. L’abuso ...Il Brasile ha deciso di non concedere l’estradizione in Italia dell’ex fantasista del Milan Robinho, nonostante la condanna in via definitiva a 9 anni per violenza sessuale di gruppo. La decisione, ch ...